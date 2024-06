Wybory do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę 9 czerwca 2024. Posłowie PiS zachęcali w Wadowicach do udziału

Z samego rana na Placu Jana Pawła II w Wadowicach posłowie Prawa i Sprawiedliwości zachęcali do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podkreślali, jak niezwykle ważne są to wybory. Ich wyniki będą miały wpływ na bieg naszych codziennych spraw oraz na poziom i jakość naszego życia.

- Jesteśmy tu po to, aby zachęcić Państwa do udziału w bardzo ważnych wyborach, wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w najbliższą niedzielę 9 czerwca. Wydawałoby się, że są to wybory dla nas nie ważne, bo Europa to szerokie pojęcie, jednak nic bardziej mylnego. To są bardzo ważne wybory, które na co dzień tak naprawdę świadczą o wielu naszych bezpośrednich sprawach - mówił przewodniczący PiS w powiecie wadowickim, poseł Filip Kaczyński.