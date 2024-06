Wybuch gazu w Dąbrowicy koło Szczucina. Jedna osoba jest ranna, budynek poważnie uszkodzony

Poranna akcja strażaków na Powiślu

Zgłoszenie o wybuchu wpłynęło na stanowisko kierowania PSP w Dąbrowie Tarnowskiej w środę po godz. 5 rano.

- Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce okazało się, że uszkodzony jest budynek gospodarczy, w którym znajdowała się polowa kuchnia. W środku była kuchenka gazowa z podłączoną butlą i to prawdopodobnie wskutek jej rozszczelnienia doszło do eksplozji nagromadzonego w pomieszczeniu gazu – relacjonuje mł. bryg. Daniel Misiaszek, rzecznik prasowy KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wskutek wybuchu ucierpiała ok. 50-letnia kobieta, która weszła do budynku, aby zrobić sobie herbatę. Prawdopodobnie doszło też do pożaru, gdyż miała liczne poparzenia obu rąk. Została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala.

Siła wybuchu była tak duża, że zburzeniu uległa ściana frontowa budynku wraz z drzwiami. O zdarzeniu poinformowany został nadzór budowlany.