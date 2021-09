Wycieczka na weekend w Małopolsce. Gdzie warto pojechać na krótką wycieczkę blisko Krakowa? Oto propozycje na weekendowy relaks!

Ciekawe miejsca na weekendową wycieczkę w Małopolsce

Nie macie pomysłu jak spędzić wolny weekend? Może warto wybrać się na krótką wycieczkę i skorzystać z ostatnich cieplejszych dni, zanim na dobre rozgości się u nas deszczowa jesień? Siedzenie w domu jest przereklamowane, szczególnie, gdy za chwilę drzewa zaczną przybierać piękne kolory, a wrzesień zaoferuje nam wspaniałe, różnokolorowe widoki. Na slajdach przedstawiamy Wam miejsca stanowiące świetny cel weekendowej wycieczki.

Do większości z nich można dojechać w ok. godzinę z Krakowa. Ale te, do których podróż zajmuje trochę dłużej, również są warte odwiedzenia i rekompensują godziny spędzone w aucie. Wśród naszych propozycji znajdzie się coś zarówno dla miłośników pieszych wycieczek i aktywnego wypoczynku, jak i osób preferujących leniwy relaks na łonie natury.