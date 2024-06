Wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa. Dwa wielkie parki niemal graniczą ze sobą! Idealne na spacer!

Te dwa wyjątkowe parki znajdują się w Dzielnicy XII, na osiedlu Prokocim.

Mniej znany, ale równie urokliwy to park Lilli Wenedy, do którego wejść można m.in. od ul. Ściegiennego. Jeszcze na początku lat 90. w tym miejscu znajdowały się mokradła. Pod koniec XX wieku stworzone zostało tam jednak wyjątkowe miejsce do odpoczynku i rekreacji.

To bardzo różnorodny park, w którym najpierw można spędzić czas na łąwce tuż przy stawie, a zaraz później przenieść się w bardziej "dzikie" obszary. Duży spokój, mnóstwo pięknych roślin i śpiew ptaków - niezwykłe miejsce.

Zaledwie kilkaset metrów obok znajduje się jednak inny, dużo bardziej znany, ze zdecydowanie dłuższą historią - park Jerzmanowskich. Wyjątkowy kościół, niezwykła fontanna i ten klimat!. To miejsce nie tylko do odpoczywania, ale również do zwiedzania!