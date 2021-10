Wyłączenia prądu w małopolskim. Gdzie 27.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (27.10 10:08) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Tarnobrzeska nr parzyste od 8 do ulicy Pierzchówka, Strumienna od 31 i 28 do Turowicza, Pala Telekiego 3, Pierzchówka od 38 i 23 do Tarnobrzeskiej, Bystra od Tarnobrzeskiej do 5 i 6, Zielona od 2 i 3 do 17 i 20.

27.10 od godz. 8:00 do 12:00

Tarnów

Tarnów ul. Nowodąbrowska droga za stacją paliw

27.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Damienice przy drodze Proszówki Kłaj, domy letniskowe i ogródki działkowe, Cikowice domy przy Puszczy

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat brzeski

Wojakowa od masarni w stronę Kościoła, domy: za rzeką od Drużkowa Pustego, oraz nad tartakiem

27.10 od godz. 8:00 do 14:00