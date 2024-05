Minister sprawiedliwości spotkał się z krakowskimi prokuratorami. Zapewnił, że poszuka pieniędzy na podwyżki dla administracji prokuratury

Szef resortu zwrócił również uwagę na to, że prokurator to osoba, która nie tylko ściga przestępców.

- Musi też być obecna np. przy identyfikacji zwłok. To powoduje potężne obciążenie psychiczne. Aktualnie prokuratorzy nie mają wsparcia psychicznego. Nie ma też wsparcia w zakresie budowania kompetencji do zarządzania kadrami. W tych wszystkich zakresach będziemy chcieli polepszyć warunki pracy prokuratorów. Chodzi też o takie wydawać by się mogło prozaiczne rzeczy jak klimatyzowane biuro dla pracowników prokurator, którzy pracują w ciasnych i dusznych pokojach - mówił Adam Bodnar.