Zmiana organizacji ruchu na ul. Mickiewicza i Jagiellońskiej w Nowym Sączu zagrażała pieszym. MZD wycofuje się z pomysłu Joanna Mrozek

Nowa organizacja ruchu w Nowym Sączu nie zdała egzaminu, już po trzech dniach MZD

Przestaje obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza w Nowym Sączu. Do Miejskiego Zarządu Dróg oraz policji czy straży miejskiej kierowano wiele skarg na kierowców, którzy nie do końca stosowali się do nowych znaków i zasad, a przy tym stwarzali niebezpieczeństwo dla pieszych innych uczestników ruchu drogowego.