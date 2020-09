Wypadek na autostradzie A4. Zginął jeden pies. Trwają poszukiwania drugiego zwierzęcia

- Nad ranem (31.08.) na mokrej jezdni 505 kilometra nitki w kierunku wschodnim, kierowca osobowego nissana z nieznanych przyczyn wpadł w poślizg, dachował i zakończył swoją podróż poza jezdnią. Utrudnienia na autostradzie w miejscu kolizji trwały kilka godzin do około 8 rano. Wówczas to kompletnie zniszczone auto zostało usunięte z autostrady. 44-letnia kobieta i jej 21-letnia córka trafiły do szpitala. Po badaniu lekarskim mogły opuścić placówkę służby zdrowia. W samochodzie były dwa psy. W wyniku kolizji jeden pies zdechł, a drugi uciekł do pobliskiego lasu - informują małopolscy policjanci.