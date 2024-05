Wypadek w Oświęcimiu. Na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Śniadeckiego doszło do zderzenia dwóch samochodów. Trzy osoby poszkodowane. Zdjęcia

Zderzenie dwóch samochodów na osiedlu Chemików w Oświęcimiu

Do zdarzenia doszło ok. 16. Na miejscu interweniowały służby. Trzy osoby zostały zabrane przez ZRM do szpitala.

Na wspomnianym skrzyżowaniu na os. Chemików dosyć często dochodzi do podobnych zdarzeń.