Wyrok dla oprawcy z Tarnowa, który uwięził i podpalił swoją partnerkę. Tarnowski sąd skazał go na 17 lat więzienia

Uprowadzenie w Tarnowie

Marcin D. odpowiadał przed sądem w sumie za siedem zarzutów. Proces toczył się w wyłączeniem jawności. Również uzasadnienie wyroku odczytane zostało bez udziału osób postronnych na sali rozpraw ze względu na ochronę praw pokrzywdzonej.

- Sześć zarzutów dotyczyło różnych sytuacji, których miał dopuścić się Marcin D. wobec poszkodowanej w okresie od lipca do listopada 2018 roku. Polegały one między innymi na znieważaniu, zmuszaniu jej do podania kodu do telefonu, zniszczeniu telefonu oraz zdemolowaniu wystawy sklepu, w którym pracowała - wylicza sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Główny zarzut dotyczył jednak wydarzeń, które rozegrały się na przełomie listopada i grudnia 2018 roku. Marcin D. miał nakłaniać swoją 37-letnią wówczas partnerkę, by poręczyła mu kredyt. Gdy odmówiła, pobił ją i siłą zaciągnął do samochodu, a następnie zawiózł do wynajmowanego przez siebie domu, w którym ją uwięził.