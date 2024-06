Sąd w Tarnowie bezwzględny dla podpalacza bloku na ulicy Przemysłowej. Skazał go na karę 25 lat więzienia

- Należy zaznaczyć, iż ocena prawna dokonana przez sąd różni się od proponowanej w akcie oskarżenia. Sąd okręgowy doszedł do przekonania, iż oskarżony działał z zamiarem zabójstwa – uzasadniał sędzia referent Marcin Hebda.

Tragiczny pożar bloku w Tarnowie

Strażacy ewakuowali 12 osób, które wymagały pomocy medycznej. Trzy z nich były nieprzytomne. Najciężej poszkodowana była jedna z nich – Elżbieta M. Kobieta doznała m.in. poparzeń dróg oddechowych, miała ostrą niewydolność oddechową i poparzenia 11 procent powierzchni ciała . Niespełna cztery miesiące później, nie odzyskując przytomności zmarła we wrześniu 2023 roku .

Podejrzany multirecydywista

Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie zdarzenia zagrażającego życiu wielu osób, domagając się dla 39-latka kary 7,5 roku pozbawienia wolności.

- W tym przypadku nie chodziło tylko o wywołanie pożaru, ale dokonanie zabójstwa mieszkańców bloku – uznał jednak sąd.

Dlaczego? Sąd w trakcie procesu ustalił, że mężczyzna poznał kilka lokatorek bloku i często tam bywał, znał większość mieszkańców. Krótko przed tragedią pokłócił się z lokatorami. Miał dojść do wniosku, że jedna ze znajomych stoi mu na drodze do stworzenia związku z inną. Dzień przed pożarem jednej z kobiet groził śmiercią, wywiezieniem do lasu, a także spaleniem.