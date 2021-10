Za miesiąc mistrzostwa świata w karate kyokushin w Krakowie. 690 zawodników, 110 sędziów. Bilety wciąż do nabycia

Do udziału w imprezie zgłosiło się 690 zawodniczek i zawodników z ponad 30 krajów - z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa (długa kwarantanna po powrocie do kraju) sprawiły, że na listach startowych nie ma Japończyków, ale organizatorzy będą czekać na nich niemal do ostatniej chwili. Jeśli Azjatom uda się przylecieć do Polski, gospodarze MŚ otworzą system rejestracji, by mogli wystąpić w zawodach. Zmagania ma sędziować 100 arbitrów.