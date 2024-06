Za nami kolejne Miodobranie-Miodogranie w Konarach. Tak się bawili uczestnicy

W imprezie wzięło udział ok. 400 osób nie tylko z Małopolski ale również z województwa śląskiego, opolskiego, podkarpackiego. Imprezę rozpoczęła uroczysta Msza Święta, po której mogliśmy usłyszeć przeboje muzyczne w wykonaniu Zielonej Kapeli z Konar, Uczestników WTZ z Prudnika i Zebrzydowic oraz mini recital Pani Pauliny- pracownika Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Dzień pełen atrakcji

Następnie uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w licznych warsztatach: malarskim- „Pszczoła w plenerze", fotograficznym pn. „Fotobudka" z możliwością zrobienia pamiątkowego zdjęcia, „Las w naczyniu"- warsztat umożliwiający przygotowanie kompozycji roślinnej w naczyniu, „Zdrowy duch w zdrowym ciele"- warsztat z konkurencjami sportowymi dostosowanymi do możliwości osób z niepełnosprawnościami, „Graffiti"- warsztat plastyczny, „Warsztat pszczelarski"- pokazujący życie pszczół w żywym ulu, a także dający możliwość zrobienia świecy z węzy i poznania roślin miododajnych.

Nie zabrakło też tradycyjnego konkursu na Odlotowy Strój Pszczoły. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, jednak w tym roku pierwsze miejsce przypadło przedstawicielom Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze. Ich oryginalny strój oraz pomysł jego zaprezentowania urzekł jury konkursu.

W trakcie trwania imprezy można było ponadto przedstawić swoje propozycje imienia dla bonifraterskiej pszczółki- nowej maskotki, która towarzyszyła nam podczas całego spotkania. Głosowanie na wybór imienia zostanie przeprowadzone w mediach społecznościowych Fundacji. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był koncert Kapeli Góralskiej Ciupaga, który to rozgrzał publiczność żywiołowymi utworami folkowymi i zakończony został olbrzymimi owacjami. Występ kapeli Ciupaga to prawdziwy ogień i energia a utwór „Takiego Janicka" porwał „syćkich” bez wyjątku do wspólnej zabawy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ojciec Franciszek Salezy Chmiel Prowincjał Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, Wojewoda Małopolski, Starosta Krakowski, Wójt Gminy Mogilany. Patronat medialny objął Dziennik Polski oraz TVP 3 Kraków.