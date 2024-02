Zaczynają się podtopienia. W Lipnicy Małej zalana piwnica szkoły i domu prywatnego

W poniedziałek rano wezwanie nadeszło z Orawy - z Lipnicy Małej w gm. Jabłonka. - Rano otrzymaliśmy zgłoszenie o dwóch zalanych budynkach. Jednym z nich jest miejscowa szkoła podstawowa. Zalana tam została piwnica. Drugi zalany budynek to prywatny budynek - mówi oficer dyżurny komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Na miejsce wysłane zostały jednostki OSP.

Podobnych interwencji w najbliższym czasie może być więcej. IMGW wydało alert dla obszarów górskich dot. roztopów. - W rejonach zalegania pokrywy śnieżnej prognozuje się opady deszczu i wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż. Temperatura minimalna od około 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C. Suma opadów deszczu od 25 mm do 45 mm (od 10 mm do około 30 mm za dobę) - czytamy w komunikacie. Do tego silny wiatr dochodzący w porywach do 80 km/h.