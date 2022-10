Zagłębie Sosnowiec - Comarch Cracovia. Wielkie emocje na lodowisku w Sosnowcu Jacek Żukowski

Comarch Cracovia trzy dni temu stoczyła pasjonujący mecz w Lidze Mistrzów z mistrzem Szwecji – Farjestad Karlstad pokonując go 4:3 Teraz wróciła do występów w Polskiej hokej Lidze, grając z Zagłębiem w Sosnowcu i odczuwała trudny poprzedniego meczu. Doszło do dodatkowych emocji, bo mecz nie zakończył się w regulaminowym czasie.