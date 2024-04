- Żadnych negatywnych zdarzeń. Bardzo dobre przygotowanie obiektów i lokali - mówił płk Paweł Wójcik: - W czasie kwalifikacji wojskowej wielu Małopolan zgłosiło swój akces do różnego rodzaju służby wojskowej, przede wszystkim do Terytorialnej Służby Wojskowej, która pozwala łączyć służbę z nauką i pracą. Wiele osób zgłosiło się do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Tutaj ku naszemu zaskoczeniu bardzo dobrze odpowiedzieli mieszkańcy Podhala.

- Jako wojewoda małopolski i przedstawiciel rządu w Małopolsce chciałem serdecznie podziękować za całość przeprowadzonych działań. To, co rozpoczęliśmy w Myślenicach, kończymy dziś w obecności pana starosty. Statystyki, które są mi znane i które do mnie dotarły są niezwykle budujące i potwierdzają skuteczne działania. W związku z powyższym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przy tej kwalifikacji pracowali i których ciężka praca złożyła się na to, że tak wielu ludzi z Małopolski miało okazję do tej kwalifikacji podejść. Wszyscy wiemy, że czasy są niespokojne. Oczywiście powtarzaliśmy to otwierając kwalifikację, że kwalifikacja to nie mobilizacja, ale z drugiej strony, że kwalifikacja wojskowa to obowiązek każdego z nas, obowiązek wobec ojczyzny, również obowiązek usankcjonowany prawnie. W związku z tym niezwykle cieszy mnie fakt, że tak sprawnie zostało to przeprowadzone - mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.