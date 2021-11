Zakopane. Czerwona ciecz wycieka do rzeki Zakopianka. "Ktoś szykuje barszcz na wigilię?" Łukasz Bobek

Zakopiańskie służby zostały postawione na nogi przez wędkarzy, którzy zauważyli, że do rzeki Zakopianka z kanalizacji burzowe wypływa czerwona ciecz. Straż pożarna zabezpieczyła wypływ. Służby ochrony środowiska sprawdzają co to za ciecz.