Zakopane. Czy policja pobiła obywatela Ukrainy? Komenda Województwa wyjaśnia interwencję

Chodzi o sytuację, do jakiej doszło w ostatni czwartek (27 maja) przed sklepem Biedronka przy Al. 3 Maja w centrum Zakopanego. Według "Gazety Wyborczej", która cytuje pełnomocniczkę fundacji Beneficjum, wolontariusz z Ukrainy miał zostać dotkliwie pobity przez policjantów. Pełnomocniczka mówi, że mundurowi mieli kierować wobec niego rasistowskie hasła, rzucić Ukraińca na ziemię, skuć go kajdankami, złamać mu palec u ręki, a także kopać, gdy ten leżał. Następnie Ukrainiec dostał 200 zł mandatu i został puszczony wolno. Fundacja, którą reprezentował młody Ukrainiec, zgłosiła napaść na swojego wolontariusze do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policja tymczasem sprawę widzi zupełnie inaczej. - Faktycznie, do takiej interwencji doszło. Było to ok. godz. 10 rano. Patrol policji został wezwany do sklepu Biedronka. Wezwania dokonała kierowniczka sklepu, po tym gdy okazało się, że w drzwiach sklepu mężczyzna ukraińskojęzyczny nagabuje klientów na składanie datków. Kobieta zwracała mu kilka razy uwagę, podobnie jak ochroniarz Biedronki, że nie może zbierać datków na terenie sklepu. Bo nie ma na to zezwolenia z centrali Biedronki. Mężczyzna jednak nie reagował – mówi Krzysztof Waksmundzki, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.