Zakopane. Motocyklista uderzył w bariery energochłonne. Kierowca został poszkodowany

Ze wstępnych informacji wynika, że w kierunku Zakopanego zjeżdżała grupa motocyklistów. Na łuku drogi jeden z nich uderzył w bariery energochłonne przy drodze. Sam motocyklista został ranny. Pomocy udzielili mu przybyli na miejsce ratownicy medyczni. Motor został mocno uszkodzony. Straż pożarna zabezpieczyła płyny eksploatacyjne, jakie wylały się na jezdnię.

To kolejny wypadek motocyklisty tego dnia pod Tatrami. Wcześniej doszło do zderzenia się motoru z samochodem osobowym w Kościelisku. Wtedy to kierowcy motoru nic na szczęście się nie stało.