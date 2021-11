Zakopane. Poranne korki w centrum miasta w wyniku zamknięcia przejazdu ulicami Chramcówki i Tadeusza Kościuszki w rejonie dworca

W związku z pracami nad modernizacją ronda Armii Krajowej - w rejonie dworców kolejowego i autobusowego od konica września ulica Jagiellońska stała się ślepa- nie ma wjazdu z niej na rondo Armii Krajowej. Górna część ulicy Sienkiewicza - dotąd jednokierunkowa - stała się dwukierunkowa. Te zmiany mocno skomplikowały życie mieszkańcom. Przy ulicy funkcjonują dwie szkoły, to oznacza, że w godzinach rannych panuje tam największy ruch. Dotąd przy ulicy funkcjonował parking, teraz samochody przywożące dzieci do szkoły zatrzymują się na chodniku po jednej i po drugiej stronie. Wszystko to jedna wielka partyzantka.

Przez dwa dni tj. 8- 9 listopada przejazd od ulicy Chramcówki do ulicy Kościuszki pozostanie zamknięty. To oznacza, że nie ma dojazdu do dworca ulicą Kościuszki. Wyznaczony został objazd przez ulice Gimnazjalną i ulice Henryka Sienkiewicza dolne.

Od wczesnych godzin porannych na ulicach wyłączonych z ruchu pojawiły się patrole Straży Miejskiej, które kierują ruchem i udzielają niezbędnych informacji kierowcom.