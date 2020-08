Zakopane. We wrześniu uczniów nadal czekają lekcje online

Będą mierzyć temperaturę

Do szkoły będą mogły chodzić jedynie dzieci zdrowe - bez żadnych objawów infekcji dróg oddechowych. Dotyczy to także rodziców, którzy będą odprowadzać dzieci do szkoły. Godziny przychodzenia klas do szkoły mają zostać elastycznie ustawione - tak by uczniowie zaczynali lekcje o różnych godzinach, a nie tak, jak dotychczas bywało - że wszystkie klasy o godz. 8 rano. By dzieci nie mieszały się na korytarzach szkoły, mają zostać wprowadzone rotacyjne przerwy - tzn. co druga przerwa z możliwością wyjścia na korytarz. Sale lekcyjne i korytarze mają być często i regularnie wietrzone.