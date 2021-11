Zakopianka. Coraz większy ruch na drodze. Polacy jadą w góry na długi weekend

Od kilku dni wiadomo było, że tegoroczny długi weekend w Tatrach będzie wyjątkowo tłoczny. Wiele obiektów noclegowych wyprzedało swoje miejsca noclegowe niemal w całości. Pierwszy dzień długiego weekendu przypada na 11 listopada. Jednak już w środę wielu turystów zdecydowało się przyjechać w góry. Na trasę ruszyli popołudniem - po pracy.

O godz. 17 pokonanie 100 kilometrów trasy z Krakowa do Zakopanego zajmuje już 2 godziny. O ile z Krakowa do Lubnia jedzie się spokojnie, o tyle dalej zaczynają się problemy. Najgorzej jest na odcinku ze Skomielnej Białej do Nowego Targu. Tak pokonanie 22 kilometrów trasy zajmuje kierowcom ponad 40 minut ze średnią prędkością 33 kilometrów na godzinę.

Niewiele lepiej jest od Nowego Targu do Zakopanego. Pokonanie 21 kilometrów zajmuje ok. 40 minut.