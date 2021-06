Zalipie. Tragedia koło Dąbrowy Tarnowskiej. W przydomowym stawie utonęła 69-letnia kobieta

Euro 2020. Polska - Słowacja. „Biało-czerwona piosenka” grupy Three Of Us zagrzewa do boju Polaków. Śpiewajmy razem [TEKST PIOSENKI]

Hej, z białoczerwonymi dziś gramy wszyscy, W drużynie największej, Hej, z białoczerwonymi dziś nasze myśli, I wiara w zwycięstwo - śpiewajmy wraz z zespołem Three Of Us.