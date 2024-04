Zaskakująca historia z Krakowa. Chciał zdawać za kolegę egzamin na prawo jazdy. Teraz obu mężczyznom grozi więzienie

- 47-latek został zatrzymany przez krakowskich policjantów. Za „koleżeńską przysługę” grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Mężczyzna odpowie przed sądem za posługiwanie się cudzym dokumentem oraz za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego. Odpowiedzialności karnej nie uniknie również mężczyzna, który poprosił 47-latka o zdanie za niego egzaminu. 31-latkowi za nakłonienie kolegi do popełnienia przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - wyjaśnia policja.