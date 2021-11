Zaszczepi przeciw grypie i wypisze receptę. Pandemia na nowo zdefiniowała rolę farmaceuty

Jak nas poinformowało biuro prasowe resortu zdrowia przepisy dające farmaceutom prawo kwalifikowania pacjentów do szczepienia przeciw grypie i jego wykonywanie zostały przyjęte przez Sejm i skierowane do Senatu. Komisja zdrowia izby wyższej już go rozpatrzyła i zaproponowała poprawki, umożliwiająca prowadzenie szczepień także fizjoterapeutom i diagnostom laboratoryjnym. Zważywszy, że projekt przeszedł w Sejmie miażdżącą większością, szybkie zakończenie procesu legislacyjnego wydaje się kwestią krótkiego czasu. A to oznacza, że już wkrótce, chcąc zaszczepić się przeciw grypie udamy się do apteki, w której załatwimy wszystko „od ręki”. Obecnie trwa to wiele dni: najpierw ustawiamy się w kolejce do lekarza rodzinnego po receptę na szczepionkę, po jej zakupieniu ponownie rejestrujemy się do przychodni, lekarz nas bada i wystawia skierowanie do punktu pielęgniarskiego.