Kraków. Kupisz leki jak hamburgera. Apteka drive thru już działa

Aby zaspokoić potrzeby tych, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście odwiedzić apteki, powstała alternatywa w postaci obsługi przez okienko drive thru.

Koncept apteki drive thru zapewnia dostępność usług farmaceutycznych dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjentów bez konieczności opuszczania swojego pojazdu. Dla osób starszych, niepełnosprawnych lub mających trudności z poruszaniem się, korzystanie z apteki drive thru eliminuje konieczność dojścia i wejścia do apteki. Rodzicom małych dzieci po wizycie u lekarza umożliwia to uzyskanie niezbędnych leków, bez konieczności opuszczania auta. Apteka drive thru to także rozwiązanie dla osób, które nie chcą opuszczać swojego samochodu w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.