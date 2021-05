Zator. Wielomilionowe straty parków rozrywki. Gości mniej o połowę niż w 2019 roku [ZDJĘCIA]

Kraków chce przyciągnąć turystów krajowych. Zachęca kulturą i nowymi miejscami rekreacji

Zwiedzający Kraków na pierwszym miejscu stawiają zwiedzanie zabytków, a następnie szeroko rozumiany wypoczynek - wynika z badań ruchu turystycznego w mieście realizowanego od lat przez Małopolską Organizację Turystyczną. Kulturalne wydarzenia oraz atrakcyjne miejsca i walory turystyczne stolicy Małopolski promować będzie od czerwca kampania pod hasłem „A Ty? Co widzisz w Krakowie?”. To akcja adresowana przede wszystkim do rodaków, którzy - według sondaży - w tym roku chętnie ruszą na zwiedzanie krajowych atrakcji.