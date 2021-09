Zawiadomienie do Watykanu. Abp Jędraszewski tuszował molestowanie? Chodzi o sprawę abp Paetza. Kuria odpowiada Małgorzata Mrowiec

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski opublikował w mediach społecznościowych pierwszą stronę kopii zawiadomienia, które zostało wysłane do papieża Franciszka. Jak opisuje, jest to zawiadomienie w sprawie molestowań dokonywanych przez arcybiskupa Juliusza Paetza, które miały być tuszowane przez abp. Marka Jędraszewskiego, obecnie metropolity krakowskiego, a w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu - biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej. Rzecznik krakowskiej kurii przekazuje: abp Jędraszewski nie komentuje, ale to właśnie on miał zgłosić sprawę abp. Paetza ówczesnemu nuncjuszowi. Sytuację tę nuncjusz opisuje w książce.