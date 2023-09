Zdrowa i pożywna zupa. Zupa krem z cukinii z ziarenkami [PRZEPIS]

Lato to czas, w którym tłuste, mięsne i czasochłonne dania odsuwamy na dalszy plan. Na naszych stołach dominują orzeźwiające potrawy bogate w warzywa – szczególnie te rodzime.

Jak lato – to oczywiście cukinia. Jest produktem niskokalorycznym zawierającym potas, magnez, żelazo, witaminy z grupy B oraz witaminy A, C i K. Wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego i prawidłowe widzenie.