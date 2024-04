Zdrowe przekąski i desery. Smakołyki i desery pełne witamin! [PORADNIK, PRZEPISY]

Jak skomponować wartościowe desery i pożywne przekąski, które będą stanowiły element zbilansowanej diety całej naszej rodziny? Zobaczcie poradnik i przepisy na zdrowe przekąski i desery!

Ciągle słyszymy opinie, że nie powinno się podjadać między posiłkami. Czy aby na pewno? Wartościowe przekąski zjedzone o należytej porze sprawią, że unikniemy spożywania zbyt dużych porcji jedzenia. Dlatego w ciągu dnia powinniśmy pilnować regularnych posiłków o stałych porach, najlepiej co 3-4 godziny. Należy przy tym zadbać o dobór takich potraw i składników, które pomogą nam ustrzec się przed niekontrolowanymi napadami głodu.

Ochota na słodkie

Ile razy słyszałaś pytanie czy jest w domu „coś dobrego” do jedzenia? Dzieci uwielbiają przekąski – zwłaszcza te słodkie, słone, kolorowe i chrupiące. Sama najczęściej podjadasz to, co jest słodkie albo tłuste? Musisz wiedzieć, że w ten sposób dostarczasz organizmowi nadprogramowych kalorii, które później skutkują dodatkowymi centymetrami w pasie i biodrach. Nie pozostaje to bez wpływu na twoje samopoczucie. Naturalne produkty nie tylko korzystnie wpływają na nasz organizm, ale też przyspieszają metabolizm. Dlatego powinnaś postawić na takie przekąski i desery, które są nieprzetworzone (lub przetworzone w niewielkim stopniu), np. owoce, warzywa czy 100% soki i musy owocowo-warzywne.

Rozsądek przede wszystkim

Nie spożywaj jedzenia bezmyślnie, czyli np. siedząc przed komputerem, czy oglądając telewizję. Odwracając swoją uwagę od tego, co jesz możesz przyjmować więcej kalorii niż byś przypuszczała. Podjadając w pośpiechu i nie skupiając się na tym, co i w jakich ilościach spożywamy, nie zdajemy sobie sprawy z zaspokojenia poczucia sytości. W efekcie przyjmujemy za duże ilości, a po chwili znowu czujemy się głodni. Dlatego też powinniśmy skupić swoją uwagę na tym, co jemy w danym momencie. Nie wyobrażasz sobie rodzinnego seansu filmowego bez czegoś do chrupania? Postaw na suszone owoce, śliwki, morele czy orzechy.

Postaw na SMART przekąski!

Idealna przekąska dla twojego dziecka powinna być nieduża, lekkostrawna i sycąca. Nie musisz przygotowywać trudnych przepisów, aby podać coś, co każdy maluch zje ze smakiem!

- Zawsze miej pod ręką świeży owoc, np. jabłko, gruszkę czy banana. Jako szybka i pożywna przekąska świetnie sprawdzi się również saszetka 100% musu owocowo-warzywnego, który nie zawiera konserwantów, barwników ani dodanych substancji słodzących, dzięki czemu może zastąpić jedną z pięciu porcji owoców i warzyw zalecanych przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. Dodatkowo mus zwiera cenne dla naszego organizmu witaminy, pochodzące z owoców, z których został zrobiony i jest bogaty w błonnik, który hamuje apetyt i daje poczucie sytości – radzi Zuzanna Antecka, psycholog, specjalistka ds. żywienia i ekspertka kampanii „Soki i musy – witaminy w SMART formie”.

Soki 100% i musy owocowo-warzywne to produkty, które w prosty i przystępny sposób urozmaicają naszą codzienną dietę. Nie zawierają żadnych dodanych substancji, a ich skład jest identyczny jak owoców i warzyw, z których zostały wyprodukowane. Są zatem idealnym uzupełnieniem zbilansowanej diety.

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych pomysłów na pożywne desery i przekąski – propozycje Zuzanny Anteckiej, dietetyka, specjalisty ds. żywienia i eksperta kampanii „Soki i musy – witaminy w SMART formie”. Krem czekoladowy z awokado i owocami.

Krem czekoladowy z awokado i owocami [PRZEPIS]

Składniki na 4 porcje 1 banan

½ awokado

2 łyżeczki kakao gorzkiego

2 łyżeczki miodu

1 łyżka masła orzechowego

owoce pokrojone w kawałki (ok. 2 szklanki) Wykonanie

Wszystkie składniki zmiksować dokładnie w blenderze, przełożyć do miseczki i podawać ze świeżymi owocami oraz porcją musu owocowego. Frytki z batatów.

Frytki z batatów [PRZEPIS]

Składniki na 4 porcje

2 duże bataty lub 4 mniejsze

oliwa z oliwek

sól

rozmaryn Wykonanie

Bataty obierz, umyj i pokrój w kształt frytek. Przełóż do miski, dodaj oliwę z oliwek, sól i świeży rozmaryn. Dokładnie wymieszaj. Przełóż na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 st. na ok. 20-30 minut. Zamiast z tradycyjnym keczupem możesz podawać je, np. z masłem orzechowym. Najlepiej smakują ze szklanką 100% soku wieloowocowego. Muffinki marchewkowe.

Muffinki marchewkowe [PRZEPIS]

Składniki na 6 sztuk 60 g mąki pszennej

75 g mąki orkiszowej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

½ łyżeczki cynamonu

szczypta gałki muszkatołowej i kardamonu

125 g jogurtu naturalnego

1 duża marchew

1 małe jabłko

2 jajka

2 białka

2 łyżki miodu

Wykonanie

Składniki mokre (jogurt, jajka, miód, startą marchewkę) dokładnie wymieszać w jednym naczyniu. W drugiej misce połączyć mąki, proszek do pieczenia i przyprawy. Składniki mokre dodać do suchych i wymieszać tylko do połączenia składników. Jabłko obrać i pokroić w drobną kostkę. Wymieszać lekko z ciastem. Foremki na muffiny napełnić do 3/4 wysokości. Piec w 180 st. ok. 15 minut, do suchego patyczka. Idealnym dopełnieniem będzie szklanka 100% soku pomarańczowego. Popcorn.

Popcorn [PRZEPIS]

Składniki na 2 porcje 100 g suchych ziaren kukurydzy

1 łyżka oleju Dodatki: 2 łyżki masła

sól

ewentualnie 2 łyżki startego parmezanu Wykonanie

Na dno garnka wlać olej i wsypać ziarna kukurydzy. Garnek ustawić na średnim ogniu i co jakiś czas potrząsać. Gdy wybuchy kukurydzy ucichną, zdjąć garnek z palnika. W misce rozpuścić masło, doprawić solą (lub parmezanem), wymieszać dokładnie z popcornem. Najlepiej podawać ze szklanką 100% soku jabłkowego.

