Zespół Ludzie wydał premierowy singiel. Michał Wiśniewski dołączył do kapeli. Zagrają w Trzebini i Libiążu

Wszystko zaczęło się dosyć spontanicznie. Każdy z muzyków szukał zespołu, był głodny gry. Wystarczyło więc kilka telefonów i już na pierwszej wspólnej próbie pojawiły się teksty, wstępne melodie i zarysy piosenek. Po kilku próbach zespół miał skomponowanych kilka utworów, a wśród nich znalazł się bardzo lubiany przez odbiorców "Usiądź obok".

Ludzie to zespół będący mieszkanką młodości i doświadczenia. Trzon zespołu tworzą muzycy pochodzący z Chełmka i Libiąża. Jego liderem jest młody, energiczny wokalista Kacper Szczurek, na gitarze elektrycznej gra Jan Kania (Johnny), na basie Mariusz Sajak (Mario), natomiast na perkusji Wacław Oleś (Waco). Najnowszym nabytkiem zespołu jest klawiszowiec Michał Wiśniewski. Co prawda to nie ten słynny wokalista z czerwonymi włosami, lecz świetny pianista z Sosnowca.