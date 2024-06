Zielona rewolucja w Bukowinie Tatrzańskiej, czyli niedoceniane biogazownie rolnicze

- Podhale, to w dużej mierze stare domy. Powinniśmy świadomie wybierać źródło ciepła. Jestem przeciwniczką montowania w starych domach pomp ciepła. Chodzi przede wszystkim o ich stan wykonania i ogromny wkład pieniężny, jaki trzeba włożyć w ich termoizolację - zaznacza Jurkowska Aleksandra, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. - Jeżeli region tak jak Podhale posiada swoje lasy, to dlaczego ludzie, którzy mają prywatne lasy mają płacić dodatkowo zamiast palić własnym drewnem? Skusiłabym się na naszym paliwie odnawialny, czyli drenie - dodaje wiceprezes izby sugerując właścicielom obiektów piece na pelet, czy zrębki.

Pompy ciepła połączone z fotowoltaiką, to temat numer jeden na Podhalu wśród właścicieli domów, którzy chcą zmienić źródło ogrzewania. Okazuje się, że nie w każdym przypadku nowoczesne źródła będą dobrze współpracować z obiektem, a raczej jego stanem.

Biogazownia szansą na stabilną energię

W Polsce obecnie funkcjonuje ok. 500 biogazowni. Niestety powstawanie nowych jest bardzo utrudnione ze względu na przepisy, a także przestarzałą sieć energetyczną.

- Jest wiele problemów w kwestiach formalnych, żeby taką biogazownię wybudować i podłączy do sieci. Trzeba spełnić bardzo dużo wymogów formalnych. Są to m.in. oddziaływanie na środowisko, czy zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Wiele odmów jest ze strony urzędów i operatorów sieci. Oni nie dostają technicznych możliwości podłączenia się do sieci. Stąd te biogazownie nie rozwijają się - informuje dr hab. Paweł Obstawski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Warto zastanowić się nie na szczeblu lokalnym, a rządowym, żeby więcej uwagi poświęcić zagadnieniu związanemu z biogazowniami rolniczymi i ograniczyć montaż i instalowanie farm fotowoltaicznych właśnie na korzyść biogazowni - dodaje.