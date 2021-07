Zielonki najbardziej zaszczepioną gminą w Małopolsce. Z kolei w Białym Dunajcu mieszkańcy boją się, że po szczepieniu... oślepną

- W gminie mamy łącznie pięć punktów szczepień, w tym jeden powszechny w Węgrzcach. Od początku akcji zachęcamy mieszkańców do szczepienia się. Prowadzimy wiele akcji w internecie, w szkołach i innych miejscach. W naszej gminie mieszka sporo osób zamożnych, którzy wakacje spędzają na zagranicznych wycieczkach, stąd wielu z nich chciało się zaszczepić jeszcze przed sezonem urlopowym – mówi Bogusław Król, wójt Zielonek.

W sąsiedzkiej gminie Wielka Wieś ochronę przez koronawirusem ma już 40 proc., mieszkańców. Trzeci w małopolskim rankingu najbardziej zaszczepionych gmin jest Chrzanów -39,99 proc. W Tarnowie zaszczepiło się 34 proc. mieszkańców, a w Nowym Sączu 32 proc.

Teorie spiskowe wciąż żywe

Na drugim biegunie jest Biały Dunajec, gdzie liczba osób zaszczepionych jest najniższa w województwie. Na prawie 7 tys mieszkańców zaszczepiło się jedynie 813 osób. Wójt gminy Andrzej Nowak zauważa, że wynika to m.in. stąd, iż ok. 40 proc. mieszkańców na stałe wyjechało za granicę, do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii. Osoby te zameldowane są jednak w rodzinnych stronach.