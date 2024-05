Zmarł Jacek Zieliński, jeden z legendarnych Skaldów. To on wyśpiewał największe przeboje krakowskiej grupy. Miał 77 lat

Skaldowie byli pierwszym polskim zespołem bigbitowym, który sięgnął po rodzimy folklor – przede wszystkim podhalański. Jego echa słychać było już na pierwszej płycie formacji z 1967 roku. Najpełniejszy wymiar zjawisko to przybrało na albumie „Krywań, Krywań” z 1973 roku, gdzie krakowski zespół z powodzeniem pożenił rocka symfonicznego z góralską muzyką ludową.

- Mieliśmy to we krwi – bo nasza mama jest rodowitą góralką i często podrzucała nam różne melodie z tego regionu. Szybko okazało się, że podhalański folklor miał najwięcej tego „bitu”, który pasował do muzyki popowej czy rockowej. Te skrzypce i basy powodowały, że to było bardzo rytmiczne granie. Kiedy zagra kapela góralska, to przecież aż noga sama chodzi – tłumaczył nam Jacek Zieliński.