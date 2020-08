Zmarł Maciej Hagowski - zakopiańczyk biorący udział w misji na Antarktydzie

Maciej Hagowski był członkiem 44. wyprawy na Antarktydę, która wyruszyła w listopadzie zeszłego roku i miała pełnić w polskiej stacji badawczej dyżur jeszcze do końca października. Polska stacja prowadzi tam badania w dziedzinach jak: oceanografia, geologia, geomorfologia, glacjologia, meteorologia, klimatologia, sejsmologia, magnetyzm oraz ekologia. Maciej Hagowski miał pomagać w nich wszystkich. Posiadał także uprawnienia do prowadzenia ciężkiego sprzętu budowlanego i miał pomagać w remoncie stacji. jego główna rola jako ratownika medycznego polegała na niesieniu pomocy innym członkom ekspedycji na wypadek gdyby ulegli wypadkowi lub zachorowali.

Rosły, postawny mężczyzna nosił wśród przyjaciół pseudonim "Hagrid" na cześć postaci z powieści o Harrym Potterze. Był określany jako niezwykle miły, pomocny, zawsze pierwszy w działaniu i zdecydowany.

Gdy wyjeżdżał na Antarktydę tak opisywali go przyjaciele z Taternickiego Klubu Harcerzy:

"Hagrid jedzie na Antarktydę!

Maciej Hagowski "Hagrid", nasz przyjaciel, były Instruktor ZHR i towarzysz dziesiątek wycieczek, biwaków i obozów własnie wyruszył na Antarktydę w ramach 44 wyprawy do Arctowski Polish Antarctic Station. Spędzi tam cały rok (dzień i noc polarną) pełniąc funkcję Ratownika Medycznego, operatora sprzętu ciężkiego (ciężarówka Star 266, traktor, łódź motorowodna) oraz będzie pomagał w pracach budowlano-remontowych. Maciek wielokrotnie podkreślał rolę harcerstwa, które doprowadziło go właśnie do tego momentu."