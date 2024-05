Zmiana pogody w majówkę. Małe tornado w Bystrej Podhalańskiej. Jest nagranie

- Uwaga! Dziś, 5 maja, możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - taki ALERT RCB tuż przed godziną 10.00 dostali między innymi mieszkańcy Krakowa. Uważajcie na siebie, bo pogoda w ostatni dzień majówki może się diametralnie zmienić. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15.00 do godz. 24.00. W naszym regionie burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywisty wiatr do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

- Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotny deszcz i burze, bez opadów jedynie na krańcach wschodnich Lubelszczyzny. Najsilniejsze burze występować będą w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur przez Wielkopolskę, Kujawy oraz Mazowsze po Dolny i Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie - w ich trakcie prognozowana suma opadów lokalnie do 25 - 30 mm oraz opady gradu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB.