Znane tworzywo nie będzie już wytwarzane w Tarnowie. Grupa Azoty tłumaczy powody zamknięcia instalacji i odpowiada na zarzuty poseł Augustyn

W Tarnowie już nie produkują Tarnoformu

Tarnoform to wysokiej jakości termoplastyczne tworzywo konstrukcyjne w postaci granulatu, które miało zastosowanie m.in. w przemyśle maszynowym, elektrotechnicznym i motoryzacji.

- Podjęto decyzję o zamknięciu w Tarnowie kolejnej instalacji, a wystarczyło ją poszerzyć, unowocześnić, albo po prostu zbudować na nowo - mówi Urszula Augustyn, tarnowska posłanka PO.

Na zwołanej w Mościcach, przed siedzibą Grupy Azoty, konferencji prasowej parlamentarzystka przekonywała, że likwidacja instalacji POM to kolejny przykład postępującej marginalizacji tarnowskich zakładów. - Myślę, że ktoś powinien odpowiedzieć za to, że POM nie został utrzymany w należytej technicznej sprawności i że dzisiaj go nie ma. To jest skandal! - stwierdziła Urszula Augustyn.

Przy produkcji POM pracowało w Tarnowie ponad sto osób. Chemiczny gigant zapewnia, że pomimo zamknięcia instalacji, nikt nie stracił pracy, a pracownicy w ramach wewnętrznej rekrutacji znaleźli zatrudnienie w innych częściach fabryki, m.in. przy instalacji do produkcji filamentów do druku 3D..