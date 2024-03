Znów oszustwo na blik. Przestępcy wykorzystali dane 38-letniej mieszkanki Kęt. Policja ostrzega o coraz częstszych takich zdarzeniach

Włamanie na konto portalu społecznościowego, a następnie wyłudzenie kodu BLIK do wypłaty gotówki, to przestępstwo, które bardzo często stosują oszuści. Poszkodowanymi stają się właściciele zarówno właściciele kont znajdujących się na serwisach społecznościowych Meta: Facebook, i Messenger oraz ich znajomi.

W czwartek, 21 marca o takim przestępstwie Policję powiadomiła 38-letnia mieszkanka Kęt.

- Nieznany sprawca po włamaniu na jej konto społecznościowe, przesłał wiadomość do jej rodziny i znajomych, sugerując, że to ona potrzebuje pożyczyć kilkaset złotych. Znajomi pieniądze mieli przelać blikiem. Kilkoro znajomych 38-latki nie dzwoniąc do niej, blikiem przelało po kilkaset złotych. Łącznie stracili 5 tysięcy złotych - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.