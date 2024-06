Zupa z bobu, zapiekane karczochy i tarta z fenkułem, czyli smaki lata na talerzu. Pomysł na letni obiad [PRZEPISY]

Karczochy zapiekane z żółtym serem [PRZEPIS]

Tarta z fenkułem i łososiem [PRZEPIS]

25 dag mąki krupczatki

20 dag mąki pszennej

1 jajko

½ łyżeczki soli

20 dag masła

2 łyżki zimnej wody

Składniki na farsz:

1 fenkuł (koper włoski)

20 dag łososia wędzonego

3 jajka

20 dag żółtego sera Morskiego MSM Mońki

1 szklanka śmietany 18%

Sól, pieprz

Przygotowanie:

Mąki przesiać, wymieszać z solą i posiekanym masłem. Dodać jajko, wodę, zagnieść. Owinąć w folię i włożyć do lodówki na co najmniej pół godziny. Ułożyć ciasto w okrągłym naczyniu, ponakłuwać widelcem i upiec w 180 stopniach ok. 15 minut.

Koper włoski posiekać, łososia pokroić w kostkę. Zetrzeć na tarce żółty ser, wymieszać ze śmietaną i jajkami. Koper i łososia wyłożyć równomiernie na ciasto, zalać sosem. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na ok. pół godziny.