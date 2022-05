Zupa ze szparagów białych lub zielonych – przepisy. Sprawdzone, pyszne zupy szparagowe [PRZEPISY]

Zupa ze szparagów – przepis. Białe, zielone, fioletowe – szparagi! Kto z nas nigdy ich nie próbował? Choć sezon na te warzywa trwa zaledwie od maja do czerwca, a ich dostępność jest ograniczona, cieszą się dużą popularnością - zwłaszcza wśród wielbicieli zdrowej i niskokalorycznej żywności.

Szparagi występują w trzech odmianach - białej, zielonej i fioletowej.

Jeśli preferujesz łagodny smak, a obieranie warzyw nie stanowi dla Ciebie problemu, biały szparag będzie odpowiedni.

Miłośnicy bardziej wyrazistego i orzechowego smaku wybiorą kolorowe pędy (fioletowe lub zielone). Dojrzewają one ponad ziemią, przez co ich skórka jest delikatniejsza i nie wymaga usunięcia. Szparagi najsmaczniejsze są zaraz po zerwaniu, ponieważ z czasem tracą smak i aromat.

Zastanawiasz się jak poznać świeży produkt? Zwróć uwagę na główkę szparaga, która powinna być zamknięta i nieposzarpana, jego nasadę – ściśnięta powinna puścić sok. Warzywo nie może mieć też żadnych przebarwień.

Zaletą tych warzyw jest prostota ich przygotowania. Umyte i pocięte wkładamy do podłużnego garnka z posoloną wodą, tak aby główki wystawały ponad taflę. Białe szparagi gotujemy do 15 minut, kolorowe ok. 5-8 min. Pamiętajmy, że białe szparagi trzeba obrać! Po sprawdzeniu miękkości są gotowe do zaserwowania.

A jak przygotować zupę ze szparagów? Zobaczcie przepisy na pyszne zupy ze szparagów!