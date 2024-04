Zuzanna Balonek wśród finalistek Miss Polski 2024. Zdobyła już nie jedną koronę! Agnieszka Malinowska

Zatorzanka ma już w dorobku m.in. tytuł Miss Beskidów Nastolatek i koronę Bursztynowej Miss Polski. Teraz będzie walczyć o tytuł Miss Polski 2024. Za nią już półfinały. To także jedna z czterech reprezentantek naszego województwa, której udało się dostać do półfinału. Czy uda jej się dostać do kolejnego etapu konkursu? Zobaczcie jaka jest Zuzanna Balonek.