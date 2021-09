Życzenia na Dzień Chłopaka 2021. Najlepsze i najpiękniejsze życzenia dla każdego chłopaka do wysłania sms-em, przez Messengera lub WhatsAppa

Oryginalne życzenia na Dzień Chłopaka

Z okazji Twego Święta życzę Ci:

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,

Ciastek - tylko tych najsłodszych,

Samochodów - tylko tych najszybszych,

Zabaw - tylko najweselszych,

Przygód - tylko najciekawszych.

Z okazji tego dnia niezwykłego,

Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego,

Humoru radosnego

I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

W Dniu Chłopaka życzę Ci,

abyś zawsze służył mi:

Siłą, gdy popsuje mi się odkurzacz,

Śmiechem, gdy mnie życie zacznie wkurzać,

Radą, gdy popadnę w wątpliwości,

Ciałem, gdy zapragnę też miłości!

Gdyby księżyc umiał mówić,

Gdyby odgadł myśli me,

To na pewno by wygadał,

Jak ja mocno kocham Cię!

Dziś Święto obchodzi Najdroższy Chłopak,

niech los mu z kwiatków życie uplata,

niech nie da poznać żadnych

trosk i rzuci pod nogi pieniędzy stos.