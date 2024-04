14. rocznica katastrofy smoleńskiej w Krakowie. Prezydent Andrzej Duda i Marta Kaczyńska przy grobie pary prezydenckiej

Andrzej Duda w Krakowa. Rocznica katastrofy smoleńskiej

Prezydent środę rano upamiętnił spoczywającą w krypcie Katedry Wawelskiej parę prezydencką – Lecha i Marię Kaczyńskich, składając wieniec przed sarkofagiem.

Podczas wypowiedzi dla mediów prezydent zaznaczył, że "dzisiaj po raz kolejny oddajemy hołd, modlimy się za ich dusze i wspominamy tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku".

Jak ocenił, "jest to jeden z najtrudniejszych, najtragiczniejszych, ale zarazem jeden z niezwykle ważnych momentów w naszych dziejach, bo też i podkreślający to, co dla nas ważne". "A dla nas pamięć historyczna, pamięć o bohaterach naszej ojczynym, jakimi z całą pewnością byli polscy oficerowie, którzy zostali pomordowani przez sowietów w Katyniu miała znaczenie fundamentalne" - dodał.