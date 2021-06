15 sierpnia - co to za święto? Kiedy wypada i czy to dzień wolny od pracy?

15 sierpnia to w Polsce podwójne święto. Tego dnia obchodzimy bowiem święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane inaczej świętem Matki Boskiej Zielnej, jak również święto Wojska Polskiego.

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy z uwagi na ważne święto Kościoła katolickiego jakim jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W tym roku święto natomiast i tak wypada w niedzielę. Jest to święto nakazane, co oznacza, że nieobecność na świątecznej Eucharystii jest dla wiernych grzechem ciężkim, Katolicy upamiętniają wtedy jeden z dogmatów ich wiary, mówiący, że Maryja po śmierci została wzięta do nieba zarówno z duszą jak i ciałem. Jednak powszechnie święto to znane jest jako Matki Boskiej Zielnej, opiekunki bujnej roślinności i zbiorów. Wierni przynoszą wtedy do świątyni własnoręcznie robione wianki oraz bukiety zrobione najczęściej z ziół, zbóż, polnych kwiatów. Jednak co niektórzy entuzjaści dodają do swoich prac nawet owoce, takie jak jabłka i śliwki, oraz gałęzie krzewów.