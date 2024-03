16-latek z powiatu tatrzańskiego zakończył ucieczkę przed policją w rowie. Stanie przed sądem

Podczas kontroli drogowej okazało się, że ,,kierowcą’’ był 16-latek z powiatu tatrzańskiego nieposiadający uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nieletni kierujący i jego nieletni pasażerowie zostali przekazani rodzicom. Policjanci przekażą ich sprawę do sądu rodzinnego.

Do zdarzenia doszło w Bukowinie Tatrzańskiej w niedzielę. Funkcjonariusze zauważyli osobowe audi, którego kierowca wykonał manewr wyprzedzania przekraczając podwójną linię ciągłą. Policjanci postanowili zainterweniować w związku z popełnionym wykroczeniem. Wezwali kierowcę audi do zatrzymania się używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Reakcja kierowcy była odwrotna.

- Często wśród młodych ludzi panuje przekonanie, że nie mogą ponieść żadnych konsekwencji prowadząc samochód bez prawa jazdy, bo przecież nie mogą dostać punktów karnych. Takie myślenie jest jak najbardziej błędne. Przepisy mówią wprost, że każdy kto prowadzi pojazd nie mając do tego uprawnień, podlega karze grzywny. W sytuacji, gdy za kierownicą znajduje się nieletni to sprawa trafia do sądu rodzinnego. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Przypominamy, że konsekwencje ponosi także osoba, która pozwala na to, by za kierownicą wsiadł nieletni, czy też osoba, która nie posiada uprawnień – ostrzega policja.