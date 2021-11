21-latek dwa razy okradł ten sam hotel. Podrobił kartę z kodem dostępu do elektronicznego zamka Bogumił Storch

Włamanie- zdjęcie ilustracyjne Pixabay

Wadowiccy kryminalni zatrzymali młodego mężczyznę, podejrzanego o kradzieże z hotelu. Jego łupem padł sprzęt o łącznej wartości ponad 2200 złotych. Do budynku za każdym razem wchodził w ten sam sposób, przechwytując kod dostępu do elektronicznego zamka. 21-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu nawet do 10 lat więzienia.