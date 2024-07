26 lat temu w Krakowie otwarta została pierwsza IKEA. To był zakupowy szał. Zobaczcie, jak zmieniło się to miejsce!

Pierwszy w południowej Polsce sklep Ikea znajdował się dokładnie w tym samym miejscu, co teraz. Był jednak prawie trzy razy mniejszy. Na powierzchni 11 tys. m kw. dostępnych było 6 tys. artykułów. Mimo że dziś ich liczba wydaje się dość skromna, w tamtych czasach oferta robiła spore wrażenie.

Namioty przed sklepem i szał na ręczniki

W dniu otwarcia było mnóstwo promocyjnych ofert. Prawdziwym hitem okazała się jednak darmowa sofa dla pierwszego klienta. Niektórzy, aby nie przegapić okazji, rozbili przed sklepem namioty. - Czekali aż 3 doby. W nagrodę za wytrwałość, przez cały okres oczekiwania, serwowaliśmy im darmowe posiłki z restauracji - wspominała kilka lat temu na naszych łamach Magdalena Gorecka-Przepolska, Specjalista ds. Marketingu.

To była środa. Otwarcie zaplanowano na godz. 9, ale kolejka zaczęła się ustawiać już od 4 w nocy. Prawdziwe tłumy pojawiły się jednak o świcie. Do wjazdu na parking tworzyły się ponad kilkukilometrowe korki, a w kolejce do wejścia ustawiło się kilkanaście tysięcy osób.