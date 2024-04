5 dań kuchni azjatyckiej, które przygotujesz w domu. Zupa miso to dopiero początek! [PRZEPISY]

Makaron chow mein z wieprzowiną, indyk w sosie z pomarańczy i imbirem, zupa miso z makaronem chow mein, sajgonki z mięsem i makaronem ryżowym oraz pad thai z kurczakiem. Oto pięć dań kuchni azjatyckiej, które z powodzeniem przygotujesz w domu. Zobacz przepisy!

Dania kuchni azjatyckiej opd lat cieszą się niesłabnącą popularnością. I dobrze - są zdrowe, smaczne i pełne aromatu! Jak przygotować je w domu? Podpowiadamy!

Makaron chow mein z wieprzowiną [PRZEPIS]

Składniki: ½ opakowania Makaronu Chow mein House of Asia

60 g sosu ostrygowego House of Asia

1 puszka pokrojonych grzybów shiitake w zalewie House of Asia lub 30 g suszonych grzybów shiitake House of Asia

1 łyżka pasty z czosnku House of Asia lub 1 posiekany ząbek

½ łyżeczki przyprawy do kuchni chińskiej House of Asia

150 g polędwiczki wieprzowej pokrojonej w paski

1 mała marchewka pokrojona w słupki

1 cebula pokrojona w piórka

1 łyżka oleju

50 ml wody

1 mały posiekany pęczek kolendry lub szczypiorku

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Sos ostrygowy wymieszaj z wodą w małej misce.

Pokrojoną polędwiczkę przełóż do miski, dodaj łyżkę oleju oraz pastę z czosnku i dokładnie wymieszaj.

Rozgrzej wok i podsmaż mięso, dodaj warzywa, grzyby shiitake, mieszaj od czasu do czasu, a następnie dodaj ugotowany makaron. Całość dokładnie wymieszaj z sosem ostrygowym i dopraw do smaku przyprawą do kuchni chińskiej. Podawaj ze świeżym szczypiorkiem lub kolendrą.

Indyk w sosie z pomarańczy i imbirem [PRZEPIS]

Indyk w sosie z pomarańczy i imbirem. Składniki: 2 łyżki sosu sojowego jasnego House of Asia

50 g sosu chili Sambal Oelek House of Asia

2 łyżeczki pasty z imbiru House of Asia lub 3 cm świeżego, drobno posiekanego

250 g piersi z indyka pokrojonej na kawałki 1 cm

50 g białej części pora pokrojonej w zapałki

2 pomarańcze

1 średnia marchewka pokrojona w zapałki

2 średnie cebule pokrojone w piórka

2 łyżeczki mąki kukurydzianej lub skrobi ziemniaczanej

3 łyżki oleju

Sposób przygotowania:

Wymieszaj sos sojowy z imbirem, sosem chili sambal oelek i startą skórką z 1 pomarańczy. W przygotowanym sosie zamarynuj indyka.

Pomarańczę obierz i pokrój na mniejsze cząstki, przełóż do miski i wymieszaj z wyciśniętym sokiem z drugiej pomarańczy oraz mąką kukurydzianą lub skrobią ziemniaczaną.

Na rozgrzaną patelnię wlej olej, podsmaż indyka na rumiany kolor, dodaj marchewkę, cebulę oraz pora. Całość smaż jeszcze przez 3-4 minuty, od czasu do czasu mieszając. Na koniec dodaj sos pomarańczowy, całość wymieszaj i podawaj od razu. Opcjonalnie posyp kolendrą i sezamem.

Zupa miso z makaronem chow mein [PRZEPIS]

Zupa miso z makaronem chow mein. Składniki ½ opakowania makaronu Chow Mein

2 saszetki pasty Miso

1 łyżka sosu sojowego jasnego

600 ml wody

garść szpinaku baby

2 jajka na twardo, przekrojone na pół

150 g filetu z kurczaka, pokrojony na 1,5 cm paski

4 średnie pieczarki, pokrojone w plastry

1 łyżka oleju, do smażenia

Sposób przygotowania

Makaron ugotuj zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.

Do miski włóż kurczaka i zalej go sosem sojowym. Odstaw na 5 minut.

Rozgrzej olej na patelni i obsmaż pieczarki.

W garnku ugotuj wodę i rozpuść pastę Miso. Następnie dodaj kurczaka, szpinak i gotuj 3 minuty.

Do miski włóż porcję makaronu, pieczarki, jajko i zalej zupą.

OPCJONALNIE: Zupę możesz doprawić sosem sojowym.

Sajgonki z mięsem i makaronem ryżowym [PRZEPIS]

Sajgonki z mięsem i makaronem ryżowym. Składniki 1 opakowanie papieru ryżowego

200 g makaronu ryżowego Vermicelli

30 g grzybów mun krojonych

2 łyżeczki przyprawy chińskiej

500 g mięsa wieprzowego mielonego

1 mała cebula pokrojona w drobną kostkę

3 ząbki czosnku pokrojone w cienkie plastry

4 plasterki świeżego imbiru

1 mała marchewka pokrojona w cienkie paski

świeża kolendra drobno pokrojona

1 mała papryczka chili drobno pokrojona

otarta skórka z 1 limonki

2 świeże jajka

2 łyżki oleju do smażenia

Sposób przygotowania

Na rozgrzaną patelnię wlej olej i podsmaż cebulę, czosnek, marchew, imbir i chili. Gdy cebula nabierze lekko złotego koloru, dodaj mięso. Usmażony farsz przełóż do dużej miski i pozostaw do wystygnięcia (miska musi być duża, ponieważ później posłuży do wymieszania całego farszu).

Grzyby Mun przygotuj wg wskazań na opakowaniu, odsącz je i dodaj do farszu.

Makaron przygotuj według wskazań na opakowaniu. Następnie przetnij go kilkukrotnie nożem i dodaj do farszu.

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w misce, dodaj 2 jajka oraz kolendrę. Dopraw do smaku przyprawą chińską oraz skórką z limonki.

Papier ryżowy połóż na desce i delikatnie zwilż płatek ciepłą wodą. Łyżkę farszu połóż na wilgotnym papierze i zwiń jak krokieta.

Smaż na głębokim tłuszczu na rumiany kolor. Podawaj z ulubionym sosem.

Pad thai z kurczakiem [PRZEPIS]

Pad thai z kurczakiem. Składniki 1 opakowanie makaronu ryżowego 5 mm

6 łyżek pasty Pad Thai

3 łyżki sosu rybnego

1 łyżka cukru kokosowego, bądź brązowego

3 łyżki oleju

3 ząbki czosnku

1 czerwona cebula

150 g piersi z kurczaka, pokrojonej w kostkę

150 g kiełków fasoli Mung

2 jajka

½ pęczka dymki – zielona część

1 łyżka orzeszków ziemnych, pokruszonych

1 limonka

Sposób przygotowania

Makaron namocz w zimnej wodzie na około 30 min.

Podsmaż czosnek i czerwoną cebulę, dodaj kurczaka a następnie makaron. Smaż 2 min.

Dodaj sos rybny, cukier i pastę Pad Thai. Smaż mieszając przez minutę.

Odsuń wszystkie składniki na jedną stronę patelni a na drugą rozbij dwa jajka. Delikatnie mieszaj jajka tak aby ścięły się niczym omlet.

Dodaj kiełki fasoli mung oraz dymkę i energicznie wymieszaj wszystkie składniki.

Serwuj z limonką i pokruszonymi orzeszkami ziemnymi.

Przepisy powstały we współpracy ze specjalistami z De Care. Zobacz też:

