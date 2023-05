Kaczka – chrupiąca, z jabłkami, pieczona. Zobacz najlepsze przepisy na kaczkę!

Przepisy na kaczkę! Klasyczna kaczka z jabłkami, soczysta pierś z kaczki w pomarańczach, kaczka w pomarańczach pieczona w całości, kaczka z warzywami po azjatycku, czy musztardowa kaczka duszona z grzybami i żurawiną. Zobacz przepisy naszych Czytelników na dania z kaczką w roli głównej!

Kaczka z jabłkami pieczona w całości to klasyczne danie. Dobrze zrobiona jest soczysta, z chrupiącą skórką – palce lizać! Co jeszcze można przygotować z kaczki? Do kaczki doskonale pasują, oprócz jabłek, pomarańcze! Kaczkę można też przygotować na sposób azjatycki lub z grzybami. Zobaczcie najlepsze przepisy na kaczkę!

Klasyczna kaczka z jabłkami pieczona w całości [PRZEPIS]

Klasyczna kaczka z jabłkami pieczona w całości. Fot. KGW z Białki Składniki kaczka

ok. 5-6 jabłek

4 łyżki oleju

łyżka miodu

2 łyżki octu winnego

2 łyżki majeranku

ostra papryka

sól, pieprz i przyprawy, które lubimy Wykonanie

Zrobić marynatę z miodu, octu, oleju, majeranku, papryki i przypraw. Natrzeć dokładnie marynatą od zewnątrz i wewnątrz kaczkę, obsypać wierzch przyprawami i odstawić na jakiś czas. 2-3 jabłka pokroić na ćwiartki , posypać majerankiem i włożyć do środka kaczki, spiąć i piec kaczkę w 180 stopniach przez ok. 1,5 godziny, obracając chociaż raz w trakcie pieczenia oraz polewać sosem, który się wytworzy. Pod koniec pieczenia 3 jabłka wbić dekoracyjnie do kaczki wykałaczkami i dopiec, aż będą miękkie.

Przepis Koła Gospodyń z Białki

Pierś kaczki w pomarańczach i mandarynkach [PRZEPIS]

Pierś kaczki w pomarańczach i mandarynkach. Fot. Paweł Epler Składniki piersi kacze - po jednej sztuce na osobę

sok z dwóch pomarańczy

sok z czterech mandarynek

łyżka miodu - użyłam rzepakowego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 ząbki czosnku

2 łyżki listków świeżego majeranku

łyżka listków oregano

dwa rozgniecione ziarna ziela angielskiego

jeden rozgnieciony goździk

po pół łyżeczki pieprzu i soli

Wykonanie

Tłuszcz na piersiach naciąć głęboko, do mięsa. Z pozostałych składników zrobić marynatę, zanurzyć w niej piersi i odstawić na 2-3 godziny w chłodne miejsce. Mięso wyciągnąć z marynaty i dokładnie osuszyć. Usmażyć z każdej strony na bardzo mocno rozgrzanej patelni, najpierw skórą do dołu. Następnie włożyć do piekarnika nagrzanego do 80 stopni na 2 godziny. Jeśli ktoś nie lubi różowej kaczki, to temperatura 160 stopni i 35 minut. Ja wkładam do piekarnika pierś razem z patelnią, na której się smażyła. Przed pokrojeniem i podaniem pierś koniecznie musi odpocząć, minimum 10 minut - soki w środku przestaną krążyć i nie uciekną podczas krojenia. Można podać z pieczonymi ziemniakami lub kluskami śląskimi i sosem żurawinowym z chrzanem, czy prostą sałatą.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Soczysta kaczka w pomarańczach [PRZEPIS]

Soczysta kaczka w pomarańczach. Fot. Joanna Tokarz Składniki: 1 kaczka o wadze około 1,2kg

2 pomarańcze

2 jabłka

8 ząbków czosnku

1 czerwona cebula

½ szklanki bulionu drobiowego

3 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżeczki miodu

kilka gałązek świeżego tymianku

sól, pieprz, majeranek suszony

Wykonanie

Kaczkę nacieramy olejem, oprószamy solą, pieprzem oraz majerankiem. Do środka wkładamy obrane i lekko zmiażdżone ząbki czosnku oraz pokrojoną na ćwiartki cebulę. Przekładamy do rękawa do pieczenia, podlewamy bulionem wymieszanym z sokiem z jednej pomarańczy, drugą kroimy w plastry i razem z ćwiartkami jabłek oraz gałązkami tymianku również dokładamy do rękawa. Związujemy z obu stron i pozostawiamy na min. 4 godziny w zimnym miejscu.

Przed pieczeniem rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Kaczkę pieczemy przez godzinę, a następnie przecinamy rękaw u góry, kaczkę smarujemy miodem i ponownie wstawiamy na 20 minut, podlewając ją wytworzonym sosem co kilka minut, tak by się przyrumieniła. Podajemy na ciepło.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Kaczka z warzywami po azjatycku [PRZEPIS]

Kaczka z warzywami po azjatycku. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki: 2 piersi z kaczki

1 cebula

1 ząbek czosnku

300 g chińskiej mieszanki warzywnej

1/2 puszki mleczka kokosowego

100 ml śmietany 30%

1/2 szklanki wody

1 łyżeczka ostrej mielonej papryki

1 łyżka żółtej pasty curry

kawałek świeżego imbiru

oliwa

sól

pieprz

Wykonanie:

Z piersi kaczki zdjąć skórę. Mięso pokroić w kostkę. Cebulę oraz czosnek obrać i pokroić w małą kostkę. Mięso razem z cebulą i czosnkiem podsmażyć na rumiano na oliwie. Wlać wodę oraz wsypać paprykę mieloną. Dusić na małym ogniu około 15 minut.

Mieszankę warzywną smażyć około 10 minut na oliwie. Dodać do mięsa. Wymieszać. Następnie wlać mleczko kokosowe oraz śmietanę. Dodać pastę curry oraz starty korzeń imbiru. Wszystko razem dusić około 10 minut. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Podawać z ryżem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Musztardowa kaczka duszona z grzybami i żurawiną [PRZEPIS]

Musztardowa kaczka duszona z grzybami i żurawiną. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki: 2 udka z kaczki

2 łyżki masła

1/2 cebuli

2 szklanki wody

2 łyżeczki papryki ostrej mielonej

50 g suszonych grzybów leśnych

50 g suszonej żurawiny

1,5 łyżki musztardy

2 łyżeczki mąki

sól

pieprz

Wykonanie:

Udka z kaczki oprószyć solą i pieprzem. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Na maśle podsmażyć mięso razem z cebulą. Do mięsa wlać wodę, dodaję suszone grzyby oraz paprykę mieloną. Mięso dusić na małym ogniu około godziny.

Następnie do mięsa dodać suszoną żurawinę. Musztardę wymieszać z mąką i odrobiną wywaru spod mięsa. Masę dodać do mięsa. Wymieszać i dusić jeszcze przez 10 minut. Sos doprawić do smaku solą oraz pieprzem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

