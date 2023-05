Łazanki – przepisy. Tradycyjne łazanki z białą kapustą i cebulą. Z boczkiem lub kiełbasą albo z grzybami

Nie macie pomysłu na obiad? Zróbcie łazanki! To danie robi się błyskawicznie. Do tego jest smaczne i tanie. Zobaczcie przepisy!

Łazanki to danie obiadowe, które robi się błyskawicznie. Podstawą jest makaron łazanki, biała kapusta i cebula. W zależności od preferencji smakowych można dodać na przykład pieczarki lub boczek albo kiełbasę. Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na różne łazanki!

Pomysł na obiad – łazanki. Łazanki to danie z makaronem, które lubią wszyscy. Zobaczcie, jak przygotowują je nasi Czytelnicy. Poniżej znajdziecie przepisy na: Proste łazanki z białą kapustą

Łazanki z kapustą i pieczarkami

Proste łazanki z chrupiącym boczkiem i wędliną

Łazanki zespołu Przecieszynianki z domowym makaronem

Proste łazanki z białą kapustą [PRZEPIS]

Proste łazanki z białą kapustą. Fot. Marta Góra Składniki kapusta biała – głowa lub mniej – ilość według uznania i potrzeb

cebula – indywidualnie w zależności od smaku

makaron łazanki

masło klarowane lub surowe

sól, pieprz, ewentualnie cukier, do smaku Wykonanie

Makaron łazanki ugotować al dente w wodzie z solą.

Kapustę poszatkować, zalać wrzącą wodą, zagotować. Odlać wodę (traci się w ten sposób ewentualną gorycz kapusty). Ponownie zagotować wodę i zalać sparzoną kapustę wrzącą wodą, dodać sól i pieprz do smaku i gotować aż kapusta zmięknie, ale nie będzie zbyt miękka. Odlać wodę z kapusty.

Cebulę drobno pokroić i podsmażyć na złoto na maśle.

Łazanki, kapustę i cebulę wymieszać razem. Wyłożyć do dowolnego naczynia (garnek, brytfanna, forma, naczynie żaroodporne) wysmarowanego masłem i wstawić do pieca. Zapiekać aż smaki się połączą.

Przepis Marty Góry

Łazanki z kapustą i pieczarkami [PRZEPIS]

Łazanki z kapustą i pieczarkami. Fot. Katarzyna Skuta Składniki większa główka białej kapusty

2 cebule

6-8 pieczarek

300 g makaronu świderki

sól, pieprz, kminek mielony

łyżka masła

tłuszcz do smażenia

Wykonanie

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do dużego garnka z rozgrzanym tłuszczem i dusić pod przykryciem, aż zmięknie i będzie szklista. Z kapusty zdjąć pierwsze liście, resztę poszatkować. Dodawać partiami do garnka, dusić pod przykryciem, często mieszając (można dodać pół szklanki wody, żeby kapusta nie przywierała).

W międzyczasie rozgrzać masło na patelni, dodać pieczarki i smażyć, aż się zarumienią.

Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Do miękkiej kapusty dodać makaron i pieczarki. Wszystko dokładnie wymieszać, przyprawić solą, pieprzem i kminkiem.

Przepis Katarzyny Skuty

Proste łazanki z chrupiącym boczkiem i wędliną [PRZEPIS]

Proste łazanki z chrupiącym boczkiem i wędliną. Fot. Paweł Epler Składniki 1 główka kapusty białej, poszatkowanej

1 szklanka pokrojonego w kostkę boczku wędzonego

około 30 dag wędliny (szynka, kiełbasa)

1 duża, drobno pokrojona cebula

1 łyżeczka kminku

sól, pieprz

2 szklanki bulionu lub wody

ugotowany makaron typu łazanki

olej, masło

Wykonanie

Kapustę przesmażyć na łyżce oleju i dwóch łyżkach masła. Zalać bulionem i dusić do miękkości.

Boczek wytopić, dodać cebulę i wędlinę i zarumienić.

Zrumieniony boczek i wędliny dodać do kapusty. Wymieszać i dusić razem około 10 minut

Kapustę połączyć z ugotowanym makaronem, doprawić solą, pieprzem i kminkiem.

Przepis Agnieszki Epler, autorki bloga „Lady Kitchen”

Łazanki zespołu Przecieszynianki z domowym makaronem [PRZEPIS]

Łazanki zespołu Przecieszynianki z domowym makaronem. Fot. archiwum Składniki na makaron

ok. 3 szklanki mąki pszennej

3 jajka

sól Składniki na farsz 80 dag kiszonej kapusty

50 dag cienkiej kiełbasy

50 dag pieczarek

sól, pieprz

olej Wykonanie

Na stolnicę wysypać 3 szklanki mąki, wbić 3 jajka, dodać szczyptę soli i podlać wodą. Ciasto nie może być zbyt luźne, ani za suche, powinno być jednolite i gładkie. Ciasto podzielić na mniejsze kawałki i podsypując delikatnie mąką cienko wywałkować. Rozwałkowane kawałki ciasta ułożyć na blacie, najlepiej jeśli chwilkę przeschną, a następnie pokroić nożem na kwadraciki wielkości ok. 2x2 cm. Wrzucić do osolonego wrzątku i gotować, aż zmiękną.

Kapustę kiszoną gotować w małej ilości wody ok. pół godziny.

Kiełbasę pokroić w drobną kostkę i przesmażyć razem z cebulą. Umyć i pokroić pieczarki, podsmażyć je na innej patelni.

Do odcedzonej kapusty dodać kiełbasę z cebulą oraz pieczarki, wymieszać i doprawić do smaku solą i pieprzem. Dusić jeszcze ok 10. minut pod przykryciem. Dodać ugotowany makaron łazankowy i całość dobrze wymieszać.

